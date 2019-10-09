Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.

с чего всё началось

В пояснительной записке к проекту предложено установить прожиточный минимум на душу населения в размере 11 012 рублей. Для трудоспособного населения он составит 11 942 рубля, для пенсионеров - 9 090, для детей - 10838 рублей.

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