Экономика
Бизнес.РуМинтруд предлагает снизить прожиточный минимум
В пояснительной записке к проекту предложено установить прожиточный минимум на душу населения в размере 11 012 рублей. Для трудоспособного населения он составит 11 942 рубля, для пенсионеров - 9 090, для детей - 10838 рублей.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газетавчера в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
Народные новости03:17
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