Экономика

Бизнес.РуБизнес.РуМинтруд предлагает снизить прожиточный минимум

В пояснительной записке к проекту предложено установить прожиточный минимум на душу населения в размере 11 012 рублей. Для трудоспособного населения он составит 11 942 рубля, для пенсионеров - 9 090, для детей - 10838 рублей.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Прожиточный минимум предложили снизить

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.
Российская газетавчера в 16:50

Подробнее о событии

Прожиточный минимум в России могут снизить

News.ru04:01

Минтруд объяснил решение снизить прожиточный минимум в России

ФАН03:29

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в III квартале

Rambler News Serviceвчера в 10:25

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

ФедералПресс01:11

В России хотят снизить прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 22:30

Прожиточный минимум предложили снизить

Российская газетавчера в 16:50

Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года

Народные новости03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

РБК 19:14
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Политика

Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM 15:47
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Киберспорт

Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite

Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
iXBT.com 22:37
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Армия и оружие

В США показали навигатор «Судного дня»

Lenta.ru 17:03
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес

Беременная Решетова ответила на вопрос о замужестве с Тимати

Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков о том, узаконены ли их отношения с рэпером Тимати.
iReactor 21:38
Политика

Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

Американский посол при ЕС Гордон Сондланд выступит в Конгрессе США на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на запрет.
Политика Сегодня 23:12
Армия и оружие

СМИ США указали на непригодность российского вооружения в Сирии

VistaNews 20:30
Происшествия

В Москве задержали организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

Организатор преступной группы задержана в Москве. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 23:05
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Известия 07:58
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

Как заявила Анкара, цель операции - создать буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы для защиты от курдских ополченцев, а также - переселить на перешедшие под контроль Турции территории порядка двух миллионов сирийских беженцев.
Российская газета 07:25
Политика

Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

Газета.Ru 21:05
Кино

Режиссер «Другого мира» Лен Уайзман поставит спин-офф «Джона Уика»

КиноПоиск вчера в 03:10
Политика

Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом

Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.
ФАН 16:06
Политика

Путин предупредил о росте числа школьников в России

Число школьников в ближайшие годы значительно вырастет, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 10 октября.
Красная весна 14:28
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Финансы

Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года

Российский рубль занял первое место в рейтинге ведущих мировых валют, но до конца 2019 года может растерять все достижения на фоне растущего доллара.
News.ru 08 октября в 13:33
Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии могут перенести из-за тайфуна

Матч ТВ 05:23
Космос

Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС вчера в 13:31
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Экономика

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники

Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
UfacityNews.ru 07:35
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Здоровье

Руководство раскрыло зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Газета Кемерова 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное