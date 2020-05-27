Перевод на неполный рабочий день и другую работу Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условии трудового договора и режима работы (в том числе введения режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления.

с чего всё началось

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

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