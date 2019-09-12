«Предлагаемые нормы направлены на устранение рисков фальсификации заявлений о досрочном переходе, а также на недопущение введения в заблуждение граждан относительно последствий досрочной смены страховщика недобросовестными участниками пенсионного рынка через агентов НПФ»,— рассказал представитель Минтруда.

с чего всё началось

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