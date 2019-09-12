Экономика

REGNUMREGNUMМинтруд опроверг инициативу о сохранении инвестдохода при смене НПФ

О подготовке Минтрудом документа, нацеленного на сохранение инвестиционного дохода при досрочном переводе накопительной пенсии между фондами сообщил 12 сентября «Коммерсантъ».
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Агенты с минтрудным будущим

«Предлагаемые нормы направлены на устранение рисков фальсификации заявлений о досрочном переходе, а также на недопущение введения в заблуждение граждан относительно последствий досрочной смены страховщика недобросовестными участниками пенсионного рынка через агентов НПФ»,— рассказал представитель Минтруда.
Коммерсантъвчера в 19:02

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Агенты с минтрудным будущим

Коммерсантъвчера в 19:02

Минтруд открестился от законопроекта о защите пенсий россиян

URA.Ru06:01

Минтруд не готовит законопроект о сохранении инвестдохода при смене пенсионного фонда

ТАСС05:09

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Минтруд обвинил пенсионных агентов в потере денег россиян

ФедералПресс00:29

Минтруд опроверг инициативу о сохранении инвестдохода при смене НПФ

REGNUM05:34

СМИ: Минтруд РФ предлагает убрать агентов негосударственных пенсионных фондов с рынка

Парламентская газета03:29
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
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RT на русском 06:56
Шоу-бизнес

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Один из пользователей подчеркнул, что девушка недостойна того, чтобы сидеть в жюри.
News.ru 06:42
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В США магазинам запретят продавать электронные сигареты

В США ограничат продажу вейпов.
Российская газета вчера в 18:22
Политика

Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
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На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского

Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru 07:53
Шоу-бизнес

Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак

Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
Взгляд.ру 08:16
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости вчера в 22:12
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В Крым приехала американская делегация

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Армия и оружие

В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Энергетика

Комитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана

Комитет ОПЕК+ обсудил вопрос о возможном ослаблении санкций США против Ирана, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.
РИА Новости 08:33
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

RT на русском вчера в 09:09
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36-летняя Ким Клейстерс объявила о возобновлении карьеры в 2020 году

Экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс анонсировала возобновление профессиональной карьеры в 2020 году.
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Пожар вблизи складов в Краснодаре ликвидирован

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REGNUM 06:18
Футбол

Венсан Компани не смог сыграть в своем прощальном матче

В Манчестере состоялся прощальный матч экс-капитана футбольной сборной Бельгии и игрока местного клуба "Сити" Венсана Компани.
Вести.Ru вчера в 21:15
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У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

РИА Новости 04:52
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Говоря о двигателях глава сообщил, Black Series будет использовать двухцилиндровый 4,0-литровый V8, но не тот, который устанавливатся в ряде моделей AMG, которые в настоящее время продаются.
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Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
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Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
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Экономика

ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Общество

За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года

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Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

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Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России

"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
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