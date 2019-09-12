Экономика

REGNUMREGNUMМинтруд опроверг инициативу о сохранении инвестдохода при смене НПФ

О подготовке Минтрудом документа, нацеленного на сохранение инвестиционного дохода при досрочном переводе накопительной пенсии между фондами сообщил 12 сентября «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Агенты с минтрудным будущим

«Предлагаемые нормы направлены на устранение рисков фальсификации заявлений о досрочном переходе, а также на недопущение введения в заблуждение граждан относительно последствий досрочной смены страховщика недобросовестными участниками пенсионного рынка через агентов НПФ»,— рассказал представитель Минтруда.
Коммерсантъвчера в 19:02

Подробнее о событии

Агенты с минтрудным будущим

Коммерсантъвчера в 19:02

Минтруд открестился от законопроекта о защите пенсий россиян

URA.Ru06:01

Минтруд не готовит законопроект о сохранении инвестдохода при смене пенсионного фонда

ТАСС05:09

Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ

РИА Новости04:30

Минтруд обвинил пенсионных агентов в потере денег россиян

ФедералПресс00:29

Минтруд опроверг инициативу о сохранении инвестдохода при смене НПФ

REGNUM05:34

СМИ: Минтруд РФ предлагает убрать агентов негосударственных пенсионных фондов с рынка

Парламентская газета03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре

Lisa.ru 02:59
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Происшествия

В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
Политика

На Украине проводят обыски в рамках уголовных дел против Порошенко

На Украине проходят массовые обыски по уголовным делам против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Rambler News Service 05:57
Авто

Honda выпустит гибридный Jazz в Европе

«В 2020 году Honda выпустит новое поколение Jazz, и сегодня мы можем подтвердить, что эта модель будет представлена в Европе с гибридной технологией в качестве единственного варианта трансмиссии», — сказал Том Гарднер, старший вице-президент Honda Motor Europe.
SpeedMe 10 сентября в 13:30
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Шоу-бизнес

Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН

Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Москва 24 вчера в 06:24
Политика

Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению

Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Авто

УАЗ показал полностью электрическую «Буханку»

Известно, что в течение пяти лет с 1980 года с конвейера Ульяновского автозавода сошло 65 экземпляров электромобилей УАЗ-3801, и, к сожалению, лишь единицы сохранились в России.
32CARS.ru 03:39
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Общество

Роструд организовал проверку МГУ после сообщений о «нулевой зарплате»

В Роструде приступили к проверке МГУ после сообщений лектора исторического факультета о «нулевой зарплате», передает РИА Новости.
Полит.ру 05:14
Футбол

Каррера не придал особого значения интервью Глушакова

Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
Спорт день за днем 06:14
Энергетика

Новак заявил о сокращении добычи сланцевой нефти в США

ОПЕК+ видит более сложное положение в США с добычей сланцевой нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Вести.Финанс 06:55
Шоу-бизнес

Сати Казанова переезжает в Италию

Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Политика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Игры

Разработчики показали первый геймплейный трейлер System Shock 3

О системообразующем шоке на орбитальном моногороде уже начали забывать, но он наконец-то подал признаки жизни - в виде пре-альфа ролика System Shock 3, который в принципе можно назвать геймплейным.
Gmbox.ru вчера в 14:06
Космос

Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету

В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
Российская газета 06:34
Политика

Зеленский уволил Бухарева с поста главы СВР и перевёл в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
RT на русском 05:12
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Гаджеты

Google Play предстал в темном цвете

Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.
The GEEK 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное