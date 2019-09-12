Экономика
REGNUMМинтруд опроверг инициативу о сохранении инвестдохода при смене НПФ
О подготовке Минтрудом документа, нацеленного на сохранение инвестиционного дохода при досрочном переводе накопительной пенсии между фондами сообщил 12 сентября «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
«Предлагаемые нормы направлены на устранение рисков фальсификации заявлений о досрочном переходе, а также на недопущение введения в заблуждение граждан относительно последствий досрочной смены страховщика недобросовестными участниками пенсионного рынка через агентов НПФ»,— рассказал представитель Минтруда.Коммерсантъвчера в 19:02
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СМИ: Минтруд РФ предлагает убрать агентов негосударственных пенсионных фондов с рынка
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