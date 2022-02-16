О ситуации с COVID-19 губернатор края Олег Кожемяко рассказал на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 16 февраля, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.