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Минтруд предложил изменить порядок пособий для безработных и прописать статус самозанятых

Минтруд планирует подготовить новую редакцию одного из главных законов, регулирующих рынок труда в России, — «О занятости населения».
РБК
Документ предлагает бороться с нелегальным трудоустройством в стране, изменить правила выплат пособий по безработице, а также установить нормы труда для самозанятых, передает
 РБК.
Lenta.ru
Концепцию нового законопроекта министерство представило на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
РБК
Концепция была представлена Минтрудом в формате беглого сбора мнений, подробности пока не обсуждались, констатировал директор института занятости и профессий НИУ ВШЭ, член рабочей группы Федор Прокопов.
РБК

Подробнее о событии

РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице и закрепит статус самозанятых
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Минтруд предложил изменить порядок пособий для безработных и прописать статус самозанятых
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