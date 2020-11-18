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Газета.Ru
Газета.Ru

Минтруд предложил изменить порядок выплаты накопительной части пенсий

Минтруд предложил осуществлять для россиян единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса»,— сообщили в министерстве, отметив, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.
Коммерсантъ17:40
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Чьи пенсии пересчитают. Власти разрабатывают новый порядок выплат

ПРАЙМ08:46
РИА Новости

Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии

РИА Новости08:32
РБК

Минтруд сообщил об отсутствии решений по выплатам накопительных пенсий

РБК06:05
Lenta.ru

Минтруд ответил на возможное изменение системы пенсионных выплат

Lenta.ru02:57
ТАСС

«Ъ»: в Минтруде предложили изменить условия выплаты накопительной пенсии

ТАСС00:38
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Коммерсантъ00:41
URA.Ru

Минтруд хочет изменить систему выплат накопительных пенсий

URA.Ru19:20

В больнице в Коммунарке ликвидировали последствия разрыва трубы с кислородом

В больнице для зараженных коронавирусом в Коммунарке в Новой Москве завершена ликвидация последствий разрыва трубы с кислородом, сообщил замдиректора Научно-практического центра экстренной медицинской помощи депздрава Москвы Сергей Гуменюк.
В больнице в Коммунарке ликвидировали последствия разрыва трубы с кислородом
Коммерсантъ14:30

Гендиректор «Коломенской ягоды» предложил выращивать посадочный материал в России

Соучредитель и генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Коломенская ягода» Иван Чепенко считает, что нужно добиваться доверия к качеству отечественного посадочного материала.
Радио 1вчера в 13:59

Гендиректор «Краснодара» оштрафован на 100 тысяч за критику арбитров матча со «Спартаком»

Комитет РФС по этике наказал генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига за высказывание в адрес судей после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3). «Комитет вынес замечание в адрес Хашига и оштрафовал его на 100 тысяч рублей», – сказал глава комитета Семен Андреев.
Бомбардир.ру08:27

Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой Федосеевой-Шукшиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, заподозрившей своего мужа, продюсера Бари Алибасова, и его помощника Сергея Моцаря в мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.
РБК13:58

Единая Россия внесла в Госдуму поправки, ужесточающие законодательство о митингах

Инициатор законопроекта, член "Единой России", первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин рассказал журналистам, что проблема с митингами назрела давно.
МонаВиставчера в 13:48

Сдавайте валюту: Минфин занял рекордную сумму в евро

В беседе с «Известиями» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что критической потребности в валютных заимствованиях у России сейчас нет, поэтому размещение долговых обязательств в евро для Минфина — скорее форма диверсификации привлекаемого долга.
Известия16:02

Глава ОНФ сообщил Путину об отсутствии лекарства от коронавируса в 85% аптек

Лекарство от коронавируса «Фавипиравир» отсутствует в 85% российских аптек, проверенных Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости09:29