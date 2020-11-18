Гендиректор «Краснодара» оштрафован на 100 тысяч за критику арбитров матча со «Спартаком»

Комитет РФС по этике наказал генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига за высказывание в адрес судей после матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3). «Комитет вынес замечание в адрес Хашига и оштрафовал его на 100 тысяч рублей», – сказал глава комитета Семен Андреев.