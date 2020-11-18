Минтруд предложил изменить порядок выплаты накопительной части пенсий
Минтруд предложил осуществлять для россиян единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).В источнике
С чего всё началось
Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам
«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса»,— сообщили в министерстве, отметив, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.
Коммерсантъ17:40
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