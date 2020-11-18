«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса»,— сообщили в министерстве, отметив, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.

Коммерсантъ 17:40