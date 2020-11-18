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Газета.Ru
Газета.Ru

Минтруд предложил изменить порядок выплаты накопительной части пенсий

Минтруд предложил осуществлять для россиян единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса»,— сообщили в министерстве, отметив, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.
Коммерсантъ17:40
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: в Минтруде предложили изменить условия выплаты накопительной пенсии

ТАСС00:38
РИА Новости

Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии

РИА Новости08:32
РБК

Минтруд сообщил об отсутствии решений по выплатам накопительных пенсий

РБК06:05
Lenta.ru

Минтруд ответил на возможное изменение системы пенсионных выплат

Lenta.ru02:57
ПРАЙМ

Чьи пенсии пересчитают. Власти разрабатывают новый порядок выплат

ПРАЙМ08:46
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Коммерсантъ00:41
URA.Ru

Минтруд хочет изменить систему выплат накопительных пенсий

URA.Ru19:20

Лавров и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили вопросы посреднических усилий по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шоффера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.
Sputnik Армения11:39

Власти проведут высокоскоростной интернет в Арктику за ₽65 млрд

К настоящему времени участники проекта провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили береговую станцию в Териберке, начали проектирование аналогичных объектов в поселках Амдерма и Диксон.
РБК12:19

Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой Федосеевой-Шукшиной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сделку с квартирой народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, заподозрившей своего мужа, продюсера Бари Алибасова, и его помощника Сергея Моцаря в мошенничестве, сообщается на сайте ведомства.
РБК13:58

Главы Подмосковья и «Газпрома» подписали программу газификации региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали пятилетнюю программу развития газификации Подмосковья, сообщает Telegram-канал главы региона.
РИА Новости09:57

Роскомнадзор попросил Google снять ограничения с YouTube-канала Соловьева

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста В. Соловьева», — говорится в сообщении.
Ведомости14:21

Перечислены способы ускорения работы компьютера на Windows 10

Самым эффективным способом ускорения работы ПК является установка SSD-накопителя, причем рекомендую при установки нового накопителя отключить стары HDD и установить Windows 10 именно на новый жесткий диск, подключив его к быстрому разъему SATA 3.0.
Центральная Служба Новостей04:24

Без парашюта: NI впечатлило десантирование спецназа России и Пакистана

В учениях "Дружба-2020" приняли участие более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операции вооруженных сих Исламской Республики Пакистан и роты специального назначения 49-ой общевойсковой армии Южного военного округа.
Российская газета16 ноября в 02:47