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Газета.Ru
Газета.Ru

Минтруд предложил изменить порядок выплаты накопительной части пенсий

Минтруд предложил осуществлять для россиян единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса»,— сообщили в министерстве, отметив, что «решений о принятии каких-либо изменений законодательства по этому поводу» пока не принято.
Коммерсантъ17:40
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Чьи пенсии пересчитают. Власти разрабатывают новый порядок выплат

ПРАЙМ08:46
ТАСС

«Ъ»: в Минтруде предложили изменить условия выплаты накопительной пенсии

ТАСС00:38
РБК

Минтруд сообщил об отсутствии решений по выплатам накопительных пенсий

РБК06:05
Lenta.ru

Минтруд ответил на возможное изменение системы пенсионных выплат

Lenta.ru02:57
РИА Новости

Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии

РИА Новости08:32
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Коммерсантъ00:41
URA.Ru

Минтруд хочет изменить систему выплат накопительных пенсий

URA.Ru19:20

ФСБ после обысков задержала замглавы правительства Московской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) после обысков задержали заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.
Lenta.ru03:17

Биатлонист Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых олимпийских медалей

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишить его золотых медалей, которые спортсмен завоевал на Олимпиадах в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.
RT на русском06:00

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-главы Удмуртии имущество на 200 млн рублей

Генпрокуратура России предъявила иск к осужденному за коррупцию экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву об обращении в доход государства его имущества стоимостью свыше 200 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru07:51