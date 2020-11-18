Биатлонист Устюгов подал апелляцию на решение CAS лишить его золотых олимпийских медалей

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) лишить его золотых медалей, которые спортсмен завоевал на Олимпиадах в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.