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Радио Комсомольская правда
Радио Комсомольская правда

Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

Чиновники тоже уверены, что механизм, при котором МРОТ растет быстрее прожиточного минимума, станет эффективной мерой для борьбы с бедностью. Напомним, ранее российское правительство обсудило возможность запрета региональным властям страны понижать сумму прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
Известия

Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ

В Минтруде согласились с позицией экспертов, что эффективным инструментом по преодолению бедности — особенно бедности работающих граждан — может стать механизм, при котором минимальный размер оплаты труда растет быстрее прожиточного минимума.
Известия17:10
Подробнее о событии
Deita.ru

МРОТ начнут считать по-новому

Deita.ru23:15
РЕН ТВ

Отвязать от корзины: в России предложили новый метод повышения МРОТ

РЕН ТВ17:29
ФедералПресс

В России запланировали изменить подход к повышению МРОТ

ФедералПресс20:53
Телеканал 360°

Подход к повышению МРОТ предложили изменить

Телеканал 360°20:24
URA.Ru

В России придумали новый метод повышения МРОТ

URA.Ru18:55
LentaChel.ru

Выплаты на детей с семи до 16 лет решат проблему бедности, заявили в ВШЭ

LentaChel.ru22:18
Известия

Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ

Известия17:10

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн

Чистый убыток «Нафтогаза Украины» составил в январе-июне 2020 года 11,541 млрд гривен ($409 млн по текущему курсу) против чистой прибыли в размере 24,704 млрд гривен ($876 млн) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Rambler News Serviceвчера в 05:31

Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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