Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
Чиновники тоже уверены, что механизм, при котором МРОТ растет быстрее прожиточного минимума, станет эффективной мерой для борьбы с бедностью. Напомним, ранее российское правительство обсудило возможность запрета региональным властям страны понижать сумму прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ
В Минтруде согласились с позицией экспертов, что эффективным инструментом по преодолению бедности — особенно бедности работающих граждан — может стать механизм, при котором минимальный размер оплаты труда растет быстрее прожиточного минимума.
Известия17:10
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