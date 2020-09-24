«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
Смотрите также
Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Nissan представил юбилейную спецверсию седана Maxima
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Наташа Королева впервые прокомментировала измену мужа
Apple может представить новые iPhone 12 уже 13 октября
Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе
Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
«Тампа Бэй» вышла вперед в серии финала Кубка Стэнли с «Далласом»
Сбербанк представил новый логотип
По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.В источнике
С чего всё началось
Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума
С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии