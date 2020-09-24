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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
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РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новости03:41
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Минтруда предложило изменить методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда

Эхо Москвы03:31
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

ТАСС19:44
RT на русском

СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

RT на русском22:00
РБК

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РБК20:36
Коммерсантъ

Минтруд предложил изменить принцип расчета прожиточного минимума и МРОТ

Коммерсантъ01:55
Московский Комсомолец

Прожиточный минимум и МРОТ в России начнут рассчитывать по-другому

Московский Комсомолец18:42

Минобороны РФ: боевики в САР готовят провокацию с химоружием

В российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) поступила информация, что боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации, пишет ТАСС.
Минобороны РФ: боевики в САР готовят провокацию с химоружием
Политическая Экспертиза18:03
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РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
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