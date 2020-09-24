«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
Смотрите также
Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары
Отец Киркорова госпитализирован в кардиологическое отделение
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в следующем году
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа
Навальный останется в Германии на реабилитацию
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Силовики применили водометы против протестующих в Минске
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей
В Югре увеличатся ежемесячные выплаты многодетным с низкими доходами
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области
CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.В источнике
С чего всё началось
Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума
С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии