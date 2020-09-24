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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
ТАСС

В Минтруде считают, что изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов

ТАСС09:43
Lenta.ru

В Минтруда объяснили новый подход к определению прожиточного минимума и МРОТ

Lenta.ru15:10
Московский Комсомолец

Описано влияние реформы МРОТ на доходы россиян

Московский Комсомолец12:21
Москва 24

Сенатор Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума

Москва 2415:03
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБК06:03
Коммерсантъ

Минтруд предложил изменить принцип расчета прожиточного минимума и МРОТ

Коммерсантъ01:55
РИА Новости

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РИА Новости21:27

Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары

Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.
Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары
Карповка11:31
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Владелец «Пятерочек» решил вернуть сотрудников на удаленную работу

Руководство крупнейшего российского продовольственного ретейлера России X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») решило с 22 сентября вернуть большинство сотрудников московских офисов к удаленной работе, следует из письма к сотрудникам компании (есть в распоряжении РБК).
РБК10:36
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Кардиолог Ляхова назвала самые полезные продукты при болезнях сердца

Заведующая отделением кардиологии, врач-кардиолог ГКБ имени Боткина департамента здравоохранения столицы Наталия Ляхова заявила, что при болезнях сердца «категорически не рекомендуется жирное, жареное и копченое мясо».
MedikForum.ru14:30
2

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москвы-реки.
РБК15:56
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Три причины роста заболеваемости COVID-19 назвали в Воронеже

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев назвал три причины увеличения числа заболевших: возвращение из отпуска в трудовые коллективы инфицированных граждан, прирост пассажиропотока в общественном транспорте без соблюдения социальной дистанции и масочного режима, а также увеличение охвата тестируемости.
РИА Воронеж13:15
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Разработчик «Новичка» назвал предполагаемых отравителей Навального

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального мог отравить кто-то из его окружения, заявил один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев в беседе с газетой «Взгляд».
Live2408:21
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