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РИА Новости
РИА Новости

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Минтруда объяснили новый подход к определению прожиточного минимума и МРОТ

Lenta.ru15:10
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

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Описано влияние реформы МРОТ на доходы россиян

Московский Комсомолец12:21
ТАСС

В Минтруде считают, что изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов

ТАСС09:43
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБК06:03
Москва 24

Сенатор Инна Святенко поддержала идею изменения расчетов МРОТ и прожиточного минимума

Москва 2415:03
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Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

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