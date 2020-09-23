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ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд России предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минтруд предложил изменить принцип расчета прожиточного минимума и МРОТ

Коммерсантъ01:55
РЕН ТВ

МРОТ предложили рассчитывать по медианной зарплате в России

РЕН ТВ22:00
РИА Новости

«Ъ»: Минтруд предложил пересмотреть расчет прожиточного минимума и МРОТ

РИА Новости21:27
RT на русском

СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

RT на русском22:00
РБК

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РБК20:36
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

ТАСС19:44
Известия

В Минтруде признали устаревшей действующую модель расчета черты бедности

Известия19:45

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко
Газета.Ru01:42
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ruвчера в 02:56
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Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу, они могут выдаваться по желанию заказчика метрологических работ, но будут носить только справочный характер (свидетельства, выданные до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания интервала между поверками).
Российская газета19:00
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Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Национальная служба новостей22 сентября в 15:20
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин

В пресс-службе «Форт» подтвердили, что нехватка вакцины для участников системы ДМС связана с необходимостью обеспечить потребности программы всеобщей бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Коммерсантъ00:32
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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