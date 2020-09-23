«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
Смотрите также
В американском Луисвилле во время протестов ранены двое полицейских
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году
В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Россия расширила санкционный список против Евросоюза
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
SpaceX 27 сентября снова попытается запустить спутники Starlink
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
«Краснодар» обыграл «ПАОК» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
«Тампа Бэй» вышла вперед в серии финала Кубка Стэнли с «Далласом»
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Минтруд России предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума
С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии