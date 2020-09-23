«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ
Минтруд России предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ
В Минтруде согласились с позицией экспертов, что эффективным инструментом по преодолению бедности — особенно бедности работающих граждан — может стать механизм, при котором минимальный размер оплаты труда растет быстрее прожиточного минимума.
Известия17:10
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