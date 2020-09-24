«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
Смотрите также
Apple может представить новые iPhone 12 уже 13 октября
«Краснодар» обыграл «ПАОК» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси
«Тампа Бэй» вышла вперед в серии финала Кубка Стэнли с «Далласом»
Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста
Kia с 21 сентября запускает подписку на автомобили в России
Немецкая овчарка в Приморье стала матерью для двух брошенных львят
В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
«Тампа Бэй» вышла вперед в серии финала Кубка Стэнли с «Далласом»
По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.В источнике
С чего всё началось
Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума
С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии