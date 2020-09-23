Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

Минтруд России предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Известия

Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ

В Минтруде согласились с позицией экспертов, что эффективным инструментом по преодолению бедности — особенно бедности работающих граждан — может стать механизм, при котором минимальный размер оплаты труда растет быстрее прожиточного минимума.
Известия17:10
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Прожиточный минимум и МРОТ в России начнут рассчитывать по-другому

Московский Комсомолец18:42
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

ТАСС19:44
URA.Ru

В России придумали новый метод повышения МРОТ

URA.Ru18:55
Известия

В Минтруде признали устаревшей действующую модель расчета черты бедности

Известия19:45
РБК

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РБК20:36
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

Коммерсантъ17:54
РЕН ТВ

Отвязать от корзины: в России предложили новый метод повышения МРОТ

РЕН ТВ17:29

Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАССвчера в 07:39
17

Навальный рассказал о планах после выписки из больницы

Алексей Навальный заявил, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр.
РИА Новостивчера в 06:25
323

Новый марсоход НАСА оснащен рентгеновским прибором для поисков окаменелостей

На нашей планете горные породы, называемые строматолитами, которые претерпели хорошо различимые изменения под действием древних колоний бактерий являются лишь одним из примеров окаменелостей, хранящих следы древней жизни.
AstroNews.ruвчера в 14:02

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3K

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
9

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
1K

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
71

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
324