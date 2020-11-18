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Российская газета
Российская газета

Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии

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По нынешним правилам, пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты составляли более 5% от общего размера совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг нужного размера, то их перечисляют одной выплатой.В источнике
С чего всё началось
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Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам

Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.
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ТАСС

«Ъ»: в Минтруде предложили изменить условия выплаты накопительной пенсии

ТАСС00:38
Телеканал 360°

Единовременные выплаты пенсионерам планируют увеличить

Телеканал 360°21:46
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Коммерсантъ00:41
РБК

СМИ узнали о предложении повысить единовременные выплаты пенсионерам

РБК23:24
URA.Ru

Экономист предрек исчезновение пенсий в России. Рассчитывать на выплаты может одна категория граждан

URA.Ru00:12
Российская газета

Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии

Российская газета23:50
Lenta.ru

В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений

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