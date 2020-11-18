Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
По нынешним правилам, пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты составляли более 5% от общего размера совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг нужного размера, то их перечисляют одной выплатой.В источнике
С чего всё началось
Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам
Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.
Коммерсантъ17:40
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