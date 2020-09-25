Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.