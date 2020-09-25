Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума
Смотрите также
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Лавров заявил о неслаженной работе ОЗХО и Германии в деле Навального
Сына брянского вице-губернатора обвинили в смертельном ДТП
На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
Еще пять человек задержаны после нападения в Париже
В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник
Известный американский актер Вин Дизель выпустил свою первую песню
Сбербанк представил трех собственных голосовых помощников
Новые модели iPhone 12 раскрыты официальными чехлами Apple
Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей
Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года
В России у около 4 млн человек увеличится МРОТ
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального
Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
Еще пять человек задержаны после нападения в Париже
Volkswagen представил в России обновленный Tiguan
Собянин призвал принять меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
Подробнее о событии
Шаг вперед: эксперт рассказал о новом подходе к определению прожиточного минимума и МРОТ
Общественное телевидение Россиивчера в 03:25
Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50