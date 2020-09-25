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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
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РЕН ТВ

Минтруда предложило новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

РЕН ТВвчера в 15:52
Ясно

Минтруда предложил изменить прожиточный минимум и расчет МРОТ

Ясновчера в 08:31
Общественное телевидение России

Шаг вперед: эксперт рассказал о новом подходе к определению прожиточного минимума и МРОТ

Общественное телевидение Россиивчера в 03:25
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Evo-rus.comвчера в 06:24
Солидарность

Расчет МРОТ по-новому нуждается в серьезном обсуждении, считает депутат

Солидарностьвчера в 06:15
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалтвчера в 05:20
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50

Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»
РИА Новостивчера в 14:55

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24
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Fahrenheit выпустят на PlayStation 4 в юбилейном коробочном издании

Компания Meridiem Games в сотрудничестве с французской студией Quantic Dream готовит особое коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition для PlayStation 4. Выпуск приурочат к пятнадцатилетию культового приключения Дэвида Кейджа Fahrenheit: Indigo Prophecy.
Игромания.рувчера в 08:15

Климатолог рассказал о негативных последствиях долгого бабьего лета

У затянувшегося бабьего лета могут могут быть неприятные "побочные эффекты", заявил в эфире радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Газета.Ruвчера в 12:17

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАССвчера в 11:06
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СМИ: Beyond Good & Evil 2 чуть не отменили в начале 2019 года. В каком аду делали игру?

По словам разработчиков, амбиции Beyond Good & Evil 2 были за пределами реальности: Ансель хотел создать огромный мир с глубочайшей проработкой деталей, где игрок мог бы спокойно перемещаться с планеты на планету.
Игромания.рувчера в 13:39

Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Российский Linux для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).
CNewsвчера в 11:18