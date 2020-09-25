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Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалт05:20
Lenta.ru

В Минтруда объяснили новый подход к определению прожиточного минимума и МРОТ

Lenta.ruвчера в 15:10
Коммерсантъ

Минтруд предложил изменить принцип расчета прожиточного минимума и МРОТ

Коммерсантъвчера в 01:55
ТАСС

В Минтруде считают, что изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов

ТАССвчера в 09:43
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБКвчера в 06:03
Московский Комсомолец

Описано влияние реформы МРОТ на доходы россиян

Московский Комсомолецвчера в 12:21
РИА Новости

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 21:27

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

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Ведомости14:08
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