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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъвчера в 17:54
Подробнее о событии
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалт05:20
РИА Новости

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 21:27
Московский Комсомолец

Описано влияние реформы МРОТ на доходы россиян

Московский Комсомолецвчера в 12:21
ТАСС

В Минтруде считают, что изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов

ТАССвчера в 09:43
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБКвчера в 06:03
Коммерсантъ

Минтруд предложил изменить принцип расчета прожиточного минимума и МРОТ

Коммерсантъвчера в 01:55
Lenta.ru

В Минтруда объяснили новый подход к определению прожиточного минимума и МРОТ

Lenta.ruвчера в 15:10

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новости12:17
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Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:24
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Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомости14:45

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
ИА Красная Весна13:39

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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