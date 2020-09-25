Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ23 сентября в 17:54
Подробнее о событии
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалтвчера в 05:20
RT на русском

В Совфеде прокомментировали предложение о новом порядке расчёта МРОТ

RT на русском24 сентября в 13:43
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъ24 сентября в 04:41
ТАСС

В Минтруде считают, что изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов

ТАСС24 сентября в 09:43
РБК

Власти одобрили новый подход к расчету прожиточного минимума в России

РБК24 сентября в 06:03
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новости24 сентября в 03:41
Московский Комсомолец

Описано влияние реформы МРОТ на доходы россиян

Московский Комсомолец24 сентября в 12:21

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию
Вести.Ru03:48
223