Исаев: новый порядок расчета обеспечит более высокий рост МРОТ
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Новый порядок расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) обеспечит более высокий рост показателей, заявил в комментарии «Дума ТВ» первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев.В источнике
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