Шарль Леклер: Пока результаты выше ожиданий

Во второй тренировке Гран При России Шарль Леклер и Себастьян Феттель показали восьмое и десятое время, отметив неплохую скорость машины в Сочи, а руководитель Скудерии Маттиа Бинотто прокомментировал назначение Стефано Доменикали на должность президента и исполнительного директора Формулы 1.