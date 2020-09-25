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Дума ТВ
Дума ТВ

Исаев: новый порядок расчета обеспечит более высокий рост МРОТ

Новый порядок расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) обеспечит более высокий рост показателей, заявил в комментарии «Дума ТВ» первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев.В источнике
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РЕН ТВ

Минтруда предложило новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

РЕН ТВвчера в 15:52
АПН

По новой методике расчёта МРОТ подрастёт

АПН24 сентября в 15:55
Солидарность

Профсоюзы высказались о новой методике расчета МРОТ

Солидарностьвчера в 11:30
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Evo-rus.comвчера в 06:24
Саминвестор

МРОТ к 2025 году превысит 16 тысяч рублей

Саминвесторвчера в 03:21
Дума ТВ

Исаев: новый порядок расчета обеспечит более высокий рост МРОТ

Дума ТВвчера в 09:33

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель
НТВ17:11
8

Шарль Леклер: Пока результаты выше ожиданий

Во второй тренировке Гран При России Шарль Леклер и Себастьян Феттель показали восьмое и десятое время, отметив неплохую скорость машины в Сочи, а руководитель Скудерии Маттиа Бинотто прокомментировал назначение Стефано Доменикали на должность президента и исполнительного директора Формулы 1.
F1news.ruвчера в 13:23

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
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Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
5

Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомостивчера в 14:45
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В России стремительно растет число бедных. Исследование ВШЭ

«Пандемический кризис привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных», — пишет РБК, ссылаясь на расчеты экономистов ВШЭ на основе данных выборочного наблюдения доходов населения Росстата.
URA.Ru02:54