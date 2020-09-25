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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
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РЕН ТВ

Минтруда предложило новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

РЕН ТВвчера в 15:52
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Evo-rus.comвчера в 06:24
Ясно

Минтруда предложил изменить прожиточный минимум и расчет МРОТ

Ясновчера в 08:31
Vologda-poisk.ru

Россиянам хотят существенно повысить МРОТ

Vologda-poisk.ruвчера в 08:27
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50
Солидарность

Минтруд оправдал необходимость введения новой методики расчета МРОТ

Солидарностьвчера в 11:14
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалтвчера в 05:20

«Томь» может получить 3 очка за отмену воскресного матча с «Шинником»

Отмена матча "Томи" с ярославским "Шинником", 12 игроков которого заболели COVID-19, должна по регламенту Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") принести техническую победу томской команде; из-за эпидемии сохраняется высокий риск отмены дальнейших матчей ФНЛ, сообщил РИА Томск в субботу пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов.
РИА Томск01:23
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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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«Вектор» назвал условия для выработки пожизненного иммунитета к COVID

При определенных особенностях иммунной системы, если человек тяжело переболел COVID-19, у него возможна выработка пожизненного иммунитета к инфекции, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости05:49

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru23:32
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