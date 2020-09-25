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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
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РЕН ТВ

Минтруда предложило новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

РЕН ТВвчера в 15:52
ИА Клерк.Ру

Новый расчет для прожиточного минимума от Минтруда. Мнение эксперта

ИА Клерк.Рувчера в 11:59
Солидарность

Минтруд оправдал необходимость введения новой методики расчета МРОТ

Солидарностьвчера в 11:14
Ясно

Минтруда предложил изменить прожиточный минимум и расчет МРОТ

Ясновчера в 08:31
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Evo-rus.comвчера в 06:24
ИА Красная Весна

В Сети не верят в благие намерения Минтруда по пересчету МРОТ

ИА Красная Веснавчера в 05:04

Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях
ИА Красная Веснавчера в 13:39

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАССвчера в 04:48
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Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ruвчера в 12:13
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В Калифорнии продажу бензиновых автомобилей запретят к 2035 году

Власти Калифорнии, одного из богатейших штатов США, собираются в 2035 году ввести запрет на продажи транспортных средств, укомплектованных классическими агрегатами, трудящимися на бензине или дизельном топливе.
SpeedMe04:03
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