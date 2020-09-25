Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума
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Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
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Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50