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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
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РЕН ТВ

Минтруда предложило новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

РЕН ТВвчера в 15:52
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Evo-rus.comвчера в 06:24
Солидарность

Минтруд оправдал необходимость введения новой методики расчета МРОТ

Солидарностьвчера в 11:14
Ясно

Минтруда предложил изменить прожиточный минимум и расчет МРОТ

Ясновчера в 08:31
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50
ИА Клерк.Ру

Новый расчет для прожиточного минимума от Минтруда. Мнение эксперта

ИА Клерк.Рувчера в 11:59
ИА Красная Весна

В Сети не верят в благие намерения Минтруда по пересчету МРОТ

ИА Красная Веснавчера в 05:04

Слухи: Beyond Good Evil 2 может быть в производственном аду — и виноват в этом якобы Мишель Ансель

В 2017 году Жан-Марк Жоффруа (Jean-Marc Geffroy), работавший ранее над Tom Clancy’s Splinter Cell и Tom Clancy’s Ghost Recon, был переведён на Beyond Good & Evil 2. Ему нужно было наладить производственный процесс, поскольку Мишель Ансель в последние годы предпочитал проекту свою независимую игру WILD.
Слухи: Beyond Good Evil 2 может быть в производственном аду — и виноват в этом якобы Мишель Ансель
3DNews06:30
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
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Коронавирус: число зараженных в регионе превысило 15000

Всемирная организация здравоохранения не исключает 2 миллиона смертей от коронавируса до появления вакцины, в России не хотят возвращаться к ограничительным мерам, а Ульяновская область перешагнула отметку в 15 тысяч зараженных - хроники COVID-19 в мире, стране и регионе.
Ульяновск онлайн05:45

Байден упрекнул Трампа за отсутствие заявлений против Лукашенко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах, нынешнего президента США Дональда Трампа за его молчание по поводу ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters.
Общественная служба новостей05:49
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Рэдклифф не исключил возможность возвращения к роли Гарри Поттера

Инсайдеры сообщили изданию, что Рэдклифф рассмотрит возвращение к вселенной Гарри Поттера лишь в том случае, если автор одноименных книг Джоан Роулинг не станет участвовать с ним в одном проекте.
Экономика сегоднявчера в 12:37
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