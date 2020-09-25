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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по РФ и на ближайшие 5 лет зафиксировать ее на уровне 44,2 процента. Для трудоспособных граждан он составит 109 процентов, для детей – 97 процентов, для пенсионеров – 86 процентов.В источнике
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Ясно

Минтруда предложил изменить прожиточный минимум и расчет МРОТ

Ясновчера в 08:31
ИА Клерк.Ру

Новый расчет для прожиточного минимума от Минтруда. Мнение эксперта

ИА Клерк.Рувчера в 11:59
Солидарность

Минтруд оправдал необходимость введения новой методики расчета МРОТ

Солидарностьвчера в 11:14
РЕН ТВ

Минтруда предложило новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

РЕН ТВвчера в 15:52
Tele-center.ru

Профессор РАНХиГС раскритиковал предложение Минтруда рассчитывать МРОТ от среднедушевого дохода

Tele-center.ruвчера в 08:00
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Evo-rus.comвчера в 06:24

Ольга Бузова стала «Мистером Х» в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов»

В первом выпуске проекта зрителей ждет кастинг в главный мистический проект страны и все его этапы: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Х». В этом году из-за пандемии кастинг в шоу «Битва экстрасенсов» проводился дистанционно, по видеосвязи, его можно было пройти, не выходя из дома, из любой точки мира.
Ольга Бузова стала «Мистером Х» в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов»
Вокруг ТВвчера в 04:25
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
РБК02:00
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Овощеводам советуют поскорее собрать урожай с грядок до 26 сентября

Земледельцы ждут осеннюю пору, так как верят, что в этот период можно добиться хорошего урожая, а вот для православных верующих сезон богат на дни памяти святых, в частности, 26 сентября они чтят римского сотника Корнилия, жившего в I веке.
Народные новости00:00

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известиявчера в 13:54
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«Бостон» победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 26 сентября 2020, 08:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно победил команду «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:28

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
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Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
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