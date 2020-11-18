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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений

Минтруд попросил Пенсионный фонд (ПФР) пересмотреть условия единовременной выплаты пенсионных накоплений, сообщает "Коммерсант". По данным издания, ведомство предложило поднять до 20 процентов от МРОТ минимальный размер суммы, при которой выплаты делаются ежемесячно и пожизненно.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам

Минтруд попросил Пенсионный фонд России (ПФР) «проработать» совместно с участниками рынка возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.
Коммерсантъ17:40
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о предложении повысить единовременные выплаты пенсионерам

РБК23:24
Российская газета

Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии

Российская газета23:50
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Коммерсантъ00:41
ПРАЙМ

Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии

ПРАЙМ01:51
URA.Ru

Экономист предрек исчезновение пенсий в России. Рассчитывать на выплаты может одна категория граждан

URA.Ru00:12
Телеканал 360°

Единовременные выплаты пенсионерам планируют увеличить

Телеканал 360°21:46
Lenta.ru

В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений

Lenta.ru21:25

В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве воспитателя детского сада

По версии следствия, в селе Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября 2020 года 49-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришел в детский сад, в котором работала воспитателем его бывшая супруга, и в порыве ревности ударил ее несколько раз холодным оружием.
REGNUM01:03

Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири

В новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, происходят некоторые изменения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
Газета.Ruвчера в 06:36

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По прогнозам польских экспертов, бюджет киберпанкового проекта студии CD Projekt RED станет самым крупным в игровой индустрии и обойдет затраты на видеоигру Grand Theft Auto 5, разработка и продвижение которой потребовали вложений 265 миллионов долларов.
ИА Красная Весна15 ноября в 18:15

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Нева Спорт16 ноября в 06:21

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Адвокат Александр Кравцов, представляющий интересы бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал информацию о том, что избивший его клиента бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев выпущен из изолятора временного содержания.
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