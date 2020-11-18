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Минтруд попросил Пенсионный фонд (ПФР) пересмотреть условия единовременной выплаты пенсионных накоплений, сообщает "Коммерсант". По данным издания, ведомство предложило поднять до 20 процентов от МРОТ минимальный размер суммы, при которой выплаты делаются ежемесячно и пожизненно.

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