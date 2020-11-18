Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений
Минтруд попросил Пенсионный фонд (ПФР) пересмотреть условия единовременной выплаты пенсионных накоплений, сообщает "Коммерсант". По данным издания, ведомство предложило поднять до 20 процентов от МРОТ минимальный размер суммы, при которой выплаты делаются ежемесячно и пожизненно.В источнике
С чего всё началось
Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам
Минтруд попросил Пенсионный фонд России (ПФР) «проработать» совместно с участниками рынка возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.
Коммерсантъ17:40
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