Общество

REGNUMREGNUMМинтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям

Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок. В министерстве уточнили, что получать пособие может другой родственник, который осуществляет уход за ребенком.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось

Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Российская газета03:08

Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям

REGNUM02:57

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребёнком

News.ruвчера в 19:07

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Коммерсантъ00:15

Минтруд решил лишить детских пособий работающих родителей

Национальная служба новостей01:40

Минтруд хочет лишить работающих родителей детского пособия

URA.Ruвчера в 17:44

Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

Srnsk 02:27
Происшествия

Суд начал предварительные слушания по делу, где фигурирует Атамбаев

Суд Первомайского района Бишкека приступил к предварительным слушаниям по уголовному делу, в котором фигурирует бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Московский Комсомолец 00:57
Происшествия

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Армия и оружие

Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.
Украина.ру вчера в 05:45
Происшествия

Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Известия 01:59
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия вчера в 05:09
Политика

Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Российская газета 03:04
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека

В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Российская газета 01:14
Политика

Зеленский отказался публиковать стенограммы переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против публикации стенограмм его разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 08:27
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Могилы родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану на кладбище

Сотрудники кладбища отмечают, что журналисты идут на разные уловки, чтобы пробраться к месту, зачастую они выдают себя за близких друзей или дальних родственников Анастасии Заворотнюк, об этом сообщает teleprogramma.pro Кладбище в Анкудиново закрытое, места на нем предназначены для некрополей.
Privet-Rostov.ru 02:31
Политика

Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия вчера в 13:22
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе

Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Актуальные Новости вчера в 04:17
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Армия и оружие

Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета вчера в 05:36
Политика

Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом

Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.
ФАН вчера в 16:06
Общество

Россияне стали больше экономить на лечении и образовании

С 2015 года на 5% выросла доля тех, кто экономит на лечении. Расходы на медицину в случае нехватки денег сокращают 27% россиян.
Новый День вчера в 02:13
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Теннис

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Шанхае оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.
LiveResult.Ru 02:40
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Футбол

Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020

Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Известия вчера в 16:39
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:15
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Киберспорт

Сумаила кикнули из Quincy Crew. Команда прошла на The Summit 11

Менеджер Quincy Crew Джек «KBBQ» Чен сообщил о кике Сумаила «SumaiL» Хассана.
Cyber.sports.ru 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное