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Минтруд предложил новую схему расчета прожиточного минимума в регионах РФ

Как говорится в проекте постановления, регионы, в которых соотношение ПМ на душу населения с общероссийским показателем ниже установленного коэффициента региональной дифференциации, имеют право определять стоимостную величину исходя из соотношения, установленного дорожной картой ежегодного расчета величины прожиточного минимума в субъекте.В источнике
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С чего всё началось

Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах

Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
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