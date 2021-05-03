Минтруд предложил новую схему расчета прожиточного минимума в регионах РФ
Как говорится в проекте постановления, регионы, в которых соотношение ПМ на душу населения с общероссийским показателем ниже установленного коэффициента региональной дифференциации, имеют право определять стоимостную величину исходя из соотношения, установленного дорожной картой ежегодного расчета величины прожиточного минимума в субъекте.В источнике
С чего всё началось
Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах
Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
РИА Новости30 апреля в 12:01
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Парламентская газета30 апреля в 12:50