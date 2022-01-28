В Петербурге сотрудники комитета по здравоохранению стали обзванивать пациентов, которые за последние две недели проходили гастрографию в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикеройса.
Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на внеочередном съезде в пятницу избрала своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в планировании кибератак и операций, нацеленных на то, чтобы скомпрометировать западные государства и дополнительно осложнить напряженную ситуацию вокруг Украины.
Кредитные организации России согласно закону, который вступит в силу с 3 июля этого года, должны будут раскрывать клиентам условия вкладов в простой и наглядной табличной форме в начале договоров, а также на сайтах и в офисах, сообщила пресс-служба Центробанка.