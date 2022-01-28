Будьте в Плюсе

Минтруд предложил объединить ПФР и ФСС в Социальный фонд с 2023 года

Правительство планирует к 2023 году объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд России (сокращенное название).
Коммерсантъ
Работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.
Pravda.Ru
Координировать работу фонда будет Минтруд, в структуре управления появится Наблюдательный совет, в который войдут представители работодателей и профсоюзов.
Коммерсантъ
Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.
Новая газета

Подробнее о событии

Минтруд подтвердил предложение объединить ПФР и ФСС с 2023 года
RT на русскомвчера в 10:28
ПФР и ФСС объединят в Социальный фонд
Коммерсантъвчера в 17:25
Самое цитируемое
Минтруд предложил создать социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС
РИА Новостивчера в 10:26
Опубликованы законопроекты о создании единого Социального фонда
Коммерсантъвчера в 10:15
Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе слияния ПФР и ФСС
Телеканал 360°вчера в 10:56
Минтруд предложил реорганизовать Пенсионный фонд и объединить его с ФСС в 2023 году
Lenta.ruвчера в 10:19
«Ъ»: Минтруда предлагает объединить ПФР и ФСС в одну структуру
Газета.Ruвчера в 04:26
«Коммерсантъ»: ПФР и Фонд социального страхования планируют объединить в одну структуру
РБКвчера в 21:34

Интересное

Опубликован снимок F-35C, который упал в море при посадке на авианосец «Карл Винсон»

В сети появился снимок американского палубного истребителя F-35C Lightning II после падения в Южно-Китайское море.
Lenta.ru27 января в 11:38

В Петербурге начали обзванивать пациентов, обследовавшихся с барием

В Петербурге сотрудники комитета по здравоохранению стали обзванивать пациентов, которые за последние две недели проходили гастрографию в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикеройса.
Российская газетавчера в 10:19

Омбудсмен Украины Денисова: пограничники России задержали 2 рыбаков в Черном море в Крыму

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море в Крыму.
Lenta.ruвчера в 15:52

Президент Казахстана Токаев возглавил правящую партию «Нур Отан»

Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на внеочередном съезде в пятницу избрала своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новостивчера в 04:34

Министр обороны Британии Уоллес обвинил Россию в планировании кибератак

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в планировании кибератак и операций, нацеленных на то, чтобы скомпрометировать западные государства и дополнительно осложнить напряженную ситуацию вокруг Украины.
Lenta.ruвчера в 15:59

В Ленинградской области нашли тело утонувшей 19 января в крещенской купели женщины

Россиянка пропала 19 января.
Lenta.ruвчера в 05:56

Пациенты не избавляются от симптомов долгого COVID-19 даже через год

Пациенты сетовали на снижение качества своей жизни, связанное со здоровьем, даже через год после выписки из больницы.
МедиаКорСетьвчера в 07:45

МИД расширил список невъездных в Россию представителей ЕС

Россия расширила список представителей стран Евросоюза и институтов ЕС, которым запрещён въезд в страну. Об этом сообщили в МИД.
RT на русскомвчера в 15:48

Банки обяжут раскрывать информацию о вкладах в простой и понятной форме

Кредитные организации России согласно закону, который вступит в силу с 3 июля этого года, должны будут раскрывать клиентам условия вкладов в простой и наглядной табличной форме в начале договоров, а также на сайтах и в офисах, сообщила пресс-служба Центробанка.
Ведомостивчера в 09:55

Сердар Азмун заявил, что готов выступать за вторую команду «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что готов выступить за вторую команду питерского клуба.
Чемпионатвчера в 17:32