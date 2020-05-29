Коронавирус
ИзвестияМинтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
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с чего всё началось
Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе введения режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели), с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления.РБК17:30
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