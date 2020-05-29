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Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
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с чего всё началось

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления.
РБКвчера в 17:30

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Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

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РБК: Минтруд предлагает особый порядок увольнения сотрудников в период пандемии

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Минтруд хочет запретить увольнения в связи с приостановкой работы из-за пандемии

Коммерсантъвчера в 19:30

Минтруд предложил запретить увольнять работников в карантин

Ведомости01:59
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Политика

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