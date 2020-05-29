Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Читать в источнике
Комментировать802
с чего всё началось

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления.
РБКвчера в 17:30

Подробнее о событии

Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

РИА Новости02:37

Минтруд предложил запретить увольнять работников в карантин

Ведомости01:59

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

RT на русскомвчера в 22:47

РБК: Минтруд предлагает особый порядок увольнения сотрудников в период пандемии

ТАССвчера в 21:09

Минтруд хочет запретить увольнения в связи с приостановкой работы из-за пандемии

Коммерсантъвчера в 19:30

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии

РБКвчера в 17:30

Минтруд подготовил новые правила увольнения россиян в пандемию

Московский Комсомолецвчера в 18:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Общество

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 16:24
1
Экономика

Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru вчера в 09:28
16
Общество

В России за сутки коронавирусом заболели более 8,5 тысяч человек

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 тыс. 572 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 03:42
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных

По итогам совещания о ситуации на рынке труда в период пандемии президент Владимир Путин поддержал предложения Минтруда о новых мерах поддержки граждан, временно оказавшихся безработными, сообщают «Ведомости».
Солидарность вчера в 03:36
3,2K
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
367
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
2,5K
Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

CyberSport.ru вчера в 23:06
5
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Григорович» в рамках учений в Индийском океане пресек нападение «пиратов»

Актуальные Новости 03:39
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,2K
Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
258
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
1
Политика

Трамп отправил более 500 бойцов нацгвардии в бунтующий Миннеаполис

Известия 03:01
6
Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
133
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
48
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
228
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru вчера в 01:09
2
Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
682
Кино

«Соник в кино» получит продолжение

News.ru 03:38
5
Происшествия

В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей

Российская газета 03:30
5
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
212
Политика

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ вчера в 17:33
155
Политика

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
17
Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК вчера в 12:15
61
Общество

Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук

Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в белых перчатках черной краской под видом жидкого мыла или антисептика.
РИА Новости вчера в 23:38
2
Технологии

Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
382
Космос

В Роскосмосе рассказали о новой гипотезе происхождения Луны

Росбалт вчера в 03:25
3
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
12
Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
14
Общество

Коронавирус в Ивановской области продолжает потихоньку расти

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 572 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3380 (39,4%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное