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Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
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с чего всё началось

Власти предложили особые правила увольнений и простоя во время пандемии

Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления.
РБКвчера в 17:30

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Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

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Минтруд предложил запретить увольнять работников в карантин

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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РБК: Минтруд предлагает особый порядок увольнения сотрудников в период пандемии

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Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

РИА Новости02:37

Минтруд хочет запретить увольнения в связи с приостановкой работы из-за пандемии

Коммерсантъвчера в 19:30

Минтруд подготовил новые правила увольнения россиян в пандемию

Московский Комсомолецвчера в 18:22
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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Здоровье

Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Авто

Tesla снизила цены на свои электрокары

В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 27 мая в 05:48
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:48
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

REGNUM вчера в 18:48
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Общество

Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве

Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
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Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
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Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
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Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
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Экономика

Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд

Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
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Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

Ведомости 03:46
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Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

На «Яндекс.Картах» появилась справочная информация для жителей Москвы о расписании прогулок с 1 по 7 июня.
Ведомости 02:42
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Игры

В «Darkest Dungeon» впервые пройдут бесплатные выходные

Студия Red Hook объявила о первых бесплатных выходных, приуроченных к выходу грандиозного обновления для игры.
SM News 03:40
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Общество

Министр экономики Бурятии извинилась в соцсетях за неосторожную фразу

Бурятскому министру экономики пришлось извиняться в соцсетях из-за неосторожной фразы, вырванной из контекста.
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей

Российская газета 03:30
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Политика

Дональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Новая газета 01:44
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Общество

Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 29 мая лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:35
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Общество

Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
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Транспорт

В Москве началось строительство участка метро до аэропорта Внуково

В Москве началось строительство участка метро от станции метро "Рассказовка" до аэропорта Внуково.
Газета.Ru 04:55
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Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
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Здоровье

На Кубани от коронавируса вылечились 68% заболевших

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сутками ранее в Краснодарском крае выздоровели 136 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Кубань 24 03:49
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Происшествия

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАСС вчера в 16:32
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Общество

В Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом

29 мая в Татарстане выявлено 53 новых случаев заражения вирусом COVID-19.
Новый Век 03:48
Происшествия

Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии

Ранее сообщалось, что жертвы перед трагедией припомнили арендатору пруда его российское происхождение и пригрозили изнасилованием из-за того, что он подал заявление в правоохранительные органы на полицейского, регулярно вымогавшего у него деньги.
Lenta.ru 04:10
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Политика

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
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Общество

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

По версии 2ГИС, средний уровень восстановления по всем 60 участвующим в рейтинге городам России составил 66, в том числе по Москве и Сочи на 29 мая — 42, они заняли последние места в списке.
РБК 04:00
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