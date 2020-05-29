Коронавирус
КоммерсантъМинтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношении в 2020 году» на фоне пандемии COVID-19. В нем, в частности, прописан особый порядок увольнения сотрудников и введения режима простоя.
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Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Здоровье
Мясникова упрекнули в безграмотности
Известного врача-кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, который в последнее время стал рупором коронавирусного инфопотока, упрекнули в безграмотности.
Рамблер 14:04
Хоккей
Овечкин в девятый раз в карьере выиграл «Морис Ришар Трофи»
REGNUM вчера в 01:45
Единоборства
Андерсон Силва вызвал на бой Конора Макгрегора
Бразильский боец выступал в более тяжелой весовой категории и предложил Макгрегору бой в весе до 79,8 кг.
ГЛАС.RU 10:03
Путешествия
Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.
RT на русском 16:54
Происшествия
На трассе в Приамурье найден труп коровы, привезенной из другого региона (фото 18+)
Идентификационный номер на бирке животного оказался не амурским – корову привезли из другого региона.
Амур.инфо 19:40
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 20:00
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport 15:00
Экономика
Эксперты ожидают роста экспорта российского зерна
По мнению экспертов "Совэкона", причинами роста могут стать ожидаемое увеличение сбора зерна в России в этом году (прогноз аналитиков составляет 126,3 млн т зерна, 81,2 млн т пшеницы против 121,2 и 74,5 млн т годом ранее) и сокращение урожая в основных странах - конкурентах, на Украине и в ЕС.
ТАСС 13:48
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru 18:21
Космос
NASA открыло секрет пользы окаменелостей Марса для колонистов
HotGeo вчера в 10:14
Политика
Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM 11:44
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Наука
Собак научили распознавать коронавирус
Собаки могут определить человека с коронавирусом по запаху, к такому выводу пришли финские ученые из университета Хельсинки.
Взгляд.ру 09:23
Происшествия
Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.
Московский Комсомолец 19:50
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала бодипозитивный фильм о своем теле
Певица Билли Айлиш опубликовала короткий фильм "Не моя ответственность" о бодипозитивном отношении к себе.
Газета.Ru вчера в 06:24
Общество
СИА без конкурса отдало миллиардный подряд на дома в Корсакове
"Сахалинское ипотечное агентство" (акционерное общество, принадлежит ПСО) заключило миллиардный контракт на возведение жилых домов в Корсакове.
Сахалин.Инфо 19:44
Общество
Число зараженных коронавирусом на Сахалине приближается к сотне
Сахалинские врачи выявили еще 4 случая COVID-19. Все они связаны с пациентами, зарегистрированными сегодня утром.
Сахалин.Инфо 08:16
Футбол
Аршавин высказался о решении Анюкова завершить карьеру
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о решении защитника Александра Анюкова завершить профессиональную карьеру.
Газета.Ru 19:46
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU 11:59
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят до 15 июня
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
ТАСС 15:20
Происшествия
В СКР насчитали девять эпизодов общественно-опасных деяний Владимира Шуманина
Как сообщается в пресс-релизе, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для установления фактов (9 эпизодов) совершения 54-летним жителем краевого центра общественно-опасных деяний, запрещенных уголовным законом и предусмотренных статьями: 128.1; 327; 319; 297 УК РФ.
Кам 24 19:14