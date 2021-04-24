Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Министерство труда и социальной защиты предложило упразднить институт потребительской корзины. Соответствующий проект приказа был опубликован для общественного обсуждения. Другим приказом ведомство предлагает исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума.В источнике
С чего всё началось
В России предложили упразднить потребительскую корзину
Минтруд предложил исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в России. Проект соответствующего приказа размещен для общественного обсуждения. Другим приказом ведомство предлагает упразднить институт потребительской корзины.
Российская газетавчера в 17:10
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