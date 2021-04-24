Сход грунта повредил стены двух домов в поселке Нижегородской области

Грунт сошел в поселке Караулово в Нижегородской области, в результате были повреждены стены двух частных домов, в том числе один жилой, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.