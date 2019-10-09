Экономика

ФедералПрессФедералПрессМинтруд предложил понизить прожиточный минимум

С России размер прожиточного минимума предложили уменьшить на 1,5 %. С такой инициативой выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал 2029 года.
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с чего всё началось

Прожиточный минимум предложили снизить

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.
Российская газета09 октября в 16:50

Подробнее о событии

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в III квартале

Rambler News Service09 октября в 10:25

Минтруд объяснил решение снизить прожиточный минимум в России

ФАНвчера в 03:29

Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года

Народные новостивчера в 03:17

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

ФедералПрессвчера в 01:11

В России хотят снизить прожиточный минимум

URA.Ru09 октября в 22:30

Прожиточный минимум предложили снизить

Российская газета09 октября в 16:50

Прожиточный минимум в России могут снизить

News.ruвчера в 04:01
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Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru 09 октября в 16:31
Футбол

Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021 году.
RT на русском вчера в 01:08
Космос

На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников

Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 08 октября в 05:02
Политика

Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
РЕН ТВ вчера в 04:28
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Авто

Chery Tiggo 7 до конца октября участвует в выгодной акции

Тарантас Ньюс 08 октября в 12:20
Происшествия

Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

РБК вчера в 07:25
Происшествия

Тело пропавшей девятилетней девочки обнаружено в Саратове

Полиция Саратова обнаружила тело 9-летней девочки, которую около двух суток разыскивали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс вчера в 20:31
Политика

В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией России»

"Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации", – говорится в документе.
Москва 24 вчера в 02:24
Шоу-бизнес

Родители Хворостовского продали квартиру для установки памятника сыну

Национальная служба новостей 09 октября в 03:53
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

RT на русском вчера в 18:28
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Политика

Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия вчера в 13:22
Армия и оружие

Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции

США могут ввести очень жесткие санкции против Турции.
ТАСС вчера в 17:30
Хоккей

Кучеров набрал 4 очка в победном матче «Тампы» против «Торонто»

Sportbox.RU вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте

Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте Продюсер выступила в качестве модели для роскошной фотосессии.
Экспресс газета вчера в 15:25
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Происшествия

В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
РБК вчера в 14:42
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Дима Билан хочет стать участником "Евровидения" в третий раз, сообщает "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 19:10
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России

Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru вчера в 02:20
Общество

Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет

Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек.
РБК вчера в 23:03
Единоборства

Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru вчера в 03:14
Наука

Облучение вылечило крыс от отравления угарным газом

Облучение крови видимым светом вылечило подопытных крыс от отравления угарным газом, сообщает издание Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru вчера в 17:06
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина дубль

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.
Вести.Ru вчера в 23:30
Политика

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила цвет волос

Звездные стилисты одобрили новый имидж герцогини.
Wday.ru вчера в 00:21
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
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