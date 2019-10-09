Экономика

ФедералПрессФедералПрессМинтруд предложил понизить прожиточный минимум

С России размер прожиточного минимума предложили уменьшить на 1,5 %. С такой инициативой выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал 2029 года.
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с чего всё началось

Прожиточный минимум предложили снизить

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.
Российская газетавчера в 16:50

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Прожиточный минимум в России могут снизить

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Минтруд назвал величину прожиточного минимума в III квартале

Rambler News Serviceвчера в 10:25
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:09, Вашингтон
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Вопрос про президента России был задан в ходе блица. Зеленский должен был отвечать коротко. Его спросили боится ли он Путина.
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Lenta.ru вчера в 16:31
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Армия и оружие

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RT на русском 10:41
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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
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Политика

Зеленский рассказал, что его не устраивает в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, Киев не устраивает порядок действий, зафиксированный в данном документе С момента подписания соглашения представителями Украины Киев затягивал его выполнение.
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Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
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Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»

В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
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Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей

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Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

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Губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44%

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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
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Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
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Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
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