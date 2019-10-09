Экономика
ФедералПрессМинтруд предложил понизить прожиточный минимум
С России размер прожиточного минимума предложили уменьшить на 1,5 %. С такой инициативой выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал 2029 года.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газетавчера в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
Народные новости03:17
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