Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил понизить прожиточный минимум

Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

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