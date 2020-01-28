Экономика
Российская газетаМинтруд предложил понизить прожиточный минимум
Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.
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Футбол
Ещенко: «Руководство „Спартака“ готово предложить новый контракт. Надо думать»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско, а также о новом контракте, который готово предложить руководство.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Посольство Китая оценило карикатуру о коронавирусе в датском СМИ
Посольство Китая в Дании прокомментировало опубликованную в датском издании Jyllands-Posten карикатуру о коронавирусе.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Армия и оружие
Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли
Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Политика
Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Происшествия
В Северодвинске снова зафиксировали повышение радиационного фона
В городе Северодвинск Архангельской области было зафиксировано изменение радиационного фона, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.
Футбол
Источник: Матвиенко близок к переходу в «Арсенал». Клубы согласовали условия сделки
Нюансы возможного январского трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал» уже улажены, сообщает сайт Komanda №1. Теперь решающее слово за лондонским клубом, который все никак не может решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа из «Фламенго» Пабло Мари.
Общество
Бизнесмен с Украины купил особняк бывшего короля Бельгии
Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов приобрел роскошный особняк Les Cedres на побережье Средиземного моря во Франции, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, на котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Общество
Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных
Роскомнадзор отправил запрос в компанию «Красное и Белое», где ранее произошла утечка данных клиентов.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
Общество
По производству и экспорту вооружений Китай обогнал Россию
Китай опередил Россию и занял второе после США место в мире по производству вооружений и военной техники.
Авто
Обновленный Kia Rio показали на первых фотографиях
По предварительным данным, хэтчбек Kia Rio после обновления будет представлен до конца года, а в продаже он появится в начале 2021 года.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Шоу-бизнес
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии
Американская исполнительница Селена Гомес обвинила своего бывшего возлюбленного, канадского поп-певца Джастина Бибера, в эмоциональном насилии.
Авто
Назван срок старта продаж Skoda Karoq в России
Пока Skoda Karoq выйдет на рынок с безальтернативным 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, работающим в паре с восьмидиапазонным "автоматом" и передним приводом.