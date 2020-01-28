Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Культура Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.

Армия и оружие Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.

Политика Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.

Футбол Источник: Матвиенко близок к переходу в «Арсенал». Клубы согласовали условия сделки Нюансы возможного январского трансфера защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал» уже улажены, сообщает сайт Komanda №1. Теперь решающее слово за лондонским клубом, который все никак не может решить, кому отдать предпочтение: украинцу или его испанскому коллеге по амплуа из «Фламенго» Пабло Мари.

Общество Бизнесмен с Украины купил особняк бывшего короля Бельгии Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов приобрел роскошный особняк Les Cedres на побережье Средиземного моря во Франции, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Экономика В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12% Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.

Происшествия Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.

Общество В Китае предсказали пик распространения коронавируса Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Общество По производству и экспорту вооружений Китай обогнал Россию Китай опередил Россию и занял второе после США место в мире по производству вооружений и военной техники.

Авто Обновленный Kia Rio показали на первых фотографиях По предварительным данным, хэтчбек Kia Rio после обновления будет представлен до конца года, а в продаже он появится в начале 2021 года.

Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.