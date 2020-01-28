Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.

Общество «Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».

Политика «Тупо и топорно»: в сети набросились на Зеленского Украинский журналист Дмитрий Василец назвал попытку президента Украины переписать историю тупой и топорной, а его коллега и соотечественник Юрий Ткачев назвал Владимира Зеленского типичным политическим украинцем, который решает типичные для политических украинцев задачи.

Происшествия Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.

Происшествия Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.

Политика Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.

Армия и оружие Перспективный транспортник Ил-112 получит новые шасси Конструкторы Самарского завода "Авиаагрегат" до конца 2020 года передадут Воронежскому самолетостроительному обществу первую партию доработанного шасси, который будет установлен на новый перспективный легкий транспортный самолет Ил-112.

Экономика Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.

Политика ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму» Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.

Армия и оружие Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео 26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.

Общество В Москве создан оперативный штаб для контроля ситуации с коронавирусом «Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.

Шоу-бизнес Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.