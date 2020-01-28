Экономика
Российская газетаМинтруд предложил понизить прожиточный минимум
Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.
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Общество
«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары
Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».
Политика
Чем обернутся для Украины слова Зеленского о роли СССР в мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит в том числе на СССР.
Политика
«Тупо и топорно»: в сети набросились на Зеленского
Украинский журналист Дмитрий Василец назвал попытку президента Украины переписать историю тупой и топорной, а его коллега и соотечественник Юрий Ткачев назвал Владимира Зеленского типичным политическим украинцем, который решает типичные для политических украинцев задачи.
Происшествия
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок
Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
Политика
Песков прокомментировал сообщения об отставке главы Чувашии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет.
Армия и оружие
Перспективный транспортник Ил-112 получит новые шасси
Конструкторы Самарского завода "Авиаагрегат" до конца 2020 года передадут Воронежскому самолетостроительному обществу первую партию доработанного шасси, который будет установлен на новый перспективный легкий транспортный самолет Ил-112.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Общество
В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем
Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщило во вторник агентство Киодо.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Экономика
Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России
По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Энергетика
«Северный поток – 2» достроит российская сторона
Реализация газопровода «Северный поток – 2» будет завершена российской стороной.
Хоккей
Опубликован состав сборной России на шведский этап Евротура
Опубликован состав сборной России на шведский этап Еврохоккейтура.
Политика
ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
Армия и оружие
Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео
26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Общество
В Москве создан оперативный штаб для контроля ситуации с коронавирусом
«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве
Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского.
Общество
Китай возмутила карикатура на коронавирус в датской газете
Датская газета Jyllands-Posten опубликовала сатирическое изображение китайского флага, на котором желтые звезды заменены на частицы коронавируса.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Общество
Опрос: россиянам не нравится излишний милитаризм в День Победы
Армия и оружие
США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Происшествия
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации
В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Происшествия
Пропал актер из сериала «Молодежка»
Политика
Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.