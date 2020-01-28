Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Почему Минтруд решил уменьшить размер прожиточного минимума?

Аргументы и Факты05:11

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС04:56

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

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Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44
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СК показал видео с места убийства депутата в Ростовской области

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
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Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
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