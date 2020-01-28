Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика
ПАСЕ собралась следить за ходом внесения поправок в Конституцию РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступила с призывом к России, чтобы та выполняла решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и собралась следить за ходом внесения поправок в Конституцию РФ.
Политика
Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной
План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем, сообщает пресс-служба правительства республики.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Происшествия
Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело
Readovka сообщает, что тело было найдено в полутора километрах от места отдыха компании молодёжи в день пропажи Влада.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
Обманутый россиянин перевел Путину 28 рублей
Теннис
Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
Транспорт
Москва выбыла из топ-5 городов с самыми большими пробками
В топ-5 городов с самыми свободными дорогами вошли испанский Кадис и Акрон, Сиракузы и Дейтон в США (средняя перегрузка во всех четырех — 10%).
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Общество
В Protonmail прокомментировали блокировку почтового сервиса в России
Швейцарская компания Protonmail прокомментировала блокировку своего почтового сервиса в России.
Политика
В Кремле опровергли переезд министерств в регионы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переезд органов власти из Москвы в регионы не рассматривается, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Пользователь Drive2 Lexx2604 сделал снимки обновлённого Kia Rio X-Line в камуфляже, который был замечен в Санкт-Петербурге.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Футбол
СМИ узнали трансферные цели «Челси» на лето. В списке нет Чалова
Стали известны главные цели «Челси» на летнее трансферное окно.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Гаджеты
Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах
Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
Экономика
Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов
Единоборства
Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.