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Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

Энергетика На Украине почти закончился собственный газ На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».