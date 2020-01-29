Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Армия и оружие
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Шоу-бизнес
Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов
Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Происшествия
Стало известно о происхождении подброшенных Голунову наркотиков
Наркотики, которые подложили журналисту Ивану Голунову, были похищены после операций по задержанию наркоторговцев.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии
По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Политика
Путину доложат о мерах противодействия коронавирусу
У главы государства запланирована встреча с членами штаба, который занимается контролем ситуации по противодействию китайскому коронавирусу.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Бруну Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения со "Спортингом" по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.
Политика
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Энергетика
На Украине почти закончился собственный газ
На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.