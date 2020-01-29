Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета06:57
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Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
Общество
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Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Гаджеты
В MIUI 11 обнаружился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro
В ноябре прошлого года китайский регулятор 3С сертифицировал модель M2001J1C с указанием мощности зарядки — 66 Вт. Таким образом, можно считать подтверждённым, что Xiaomi Mi 10 Pro получит такую скоростную зарядку.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Происшествия
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Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из 9 поражений подряд
«Амур» прервал свою серию поражений из 9 матчей подряд и идет на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» занимает 6-е место.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Происшествия
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Технологии
Названы лучшие антивирусы для Windows 10
Специалисты AV-Test подготовили свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10.
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Теннис
Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open
Общество
Немецкий детектив выступит свидетелем защиты на суде по делу MH17
Частный детектив Йозеф Реш из Германии намерен выступить в суде по делу о крушении рейса MH17 со своими материалами.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Приходько стал помощником Мишустина
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Общество
Вертолет Кобе Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения
Житель Калифорнии утверждает, что снял на видео вертолет, в котором летел легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант за полчаса до крушения.
Авто
Nissan представит обновленный кроссовер Nissan Qashqai осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте.
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Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
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Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
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Украинка устроила скандал в автобусе, который двигался по маршруту Луцк-Киев, по причине включенного для развлечения пассажиров российского сериала.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
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ЕКА перейдет с российских ракет для запуска спутников на свои
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Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал
Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале 2020 финансового года: $91,8 млрд (на 9%).
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Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером
Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
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Медведев одним словом описал свои дела
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.