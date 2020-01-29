Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

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Почему Минтруд решил уменьшить размер прожиточного минимума?

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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета06:57

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

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Российская газетавчера в 05:59
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Происшествия

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

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Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Путин отправил главу Чувашии в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
РБК 09:27
Общество

Виталий Мутко возглавит «Дом.РФ»

Виталий Мутко назначен гендиректором госкорпорации «Дом.РФ». Эту информацию РИА Новости подтвердил его представитель.
BFM.ru вчера в 11:32
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Гаджеты

В MIUI 11 обнаружился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

В ноябре прошлого года китайский регулятор 3С сертифицировал модель M2001J1C с указанием мощности зарядки — 66 Вт. Таким образом, можно считать подтверждённым, что Xiaomi Mi 10 Pro получит такую скоростную зарядку.
iXBT.com 03:52
Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости 08:30
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Хоккей

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из 9 поражений подряд

«Амур» прервал свою серию поражений из 9 матчей подряд и идет на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» занимает 6-е место.
Sport24.ru вчера в 06:32
Политика

Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 01:18
Происшествия

Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

РИА Новости 08:48
Технологии

Названы лучшие антивирусы для Windows 10

Специалисты AV-Test подготовили свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10.
МедиаПоток вчера в 10:44
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
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Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open

ProstoProSport 08:07
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Немецкий детектив выступит свидетелем защиты на суде по делу MH17

Частный детектив Йозеф Реш из Германии намерен выступить в суде по делу о крушении рейса MH17 со своими материалами.
Ruposters.ru 08:47
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

Приходько стал помощником Мишустина

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
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Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
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Житель Калифорнии утверждает, что снял на видео вертолет, в котором летел легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант за полчаса до крушения.
Sports.ru 02:56
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Nissan представит обновленный кроссовер Nissan Qashqai осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте.
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Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
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Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
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Украинка устроила скандал в автобусе из-за российского сериала

Украинка устроила скандал в автобусе, который двигался по маршруту Луцк-Киев, по причине включенного для развлечения пассажиров российского сериала.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
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ЕКА перейдет с российских ракет для запуска спутников на свои

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Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал

Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале 2020 финансового года: $91,8 млрд (на 9%).
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Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
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Медведев одним словом описал свои дела

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
Lenta.ru 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
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