Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС28 января в 13:51

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газетавчера в 12:06

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета28 января в 04:48
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Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

BFM.ru 07:26
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Известия 06:18
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

РБК 07:12
Политика

Член украинской делегации в ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина проголосовала за возвращении России в ассамблею.
Газета.Ru 07:37
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом.
Коммерсантъ 01:17
Здоровье

Врач назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению руководителя международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов медицинская маска – эффективная защита от вируса.
ToDay News Ufa вчера в 23:32
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК 07:59
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Происшествия

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Политика

В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
RT на русском 07:14
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
RT на русском 03:35
Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
Политика

Совет ЕС согласовал условия Brexit

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.
Известия 08:10
Общество

Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как товарный знак

Афиша Daily 04:03
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Вести.Ru 04:31
Футбол

Кокорин прокомментировал возможный разрыв контракта с «Зенитом»

Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что собирается разрывать контракт с "Зенитом", сообщив, что рассмотрит свой договор после возвращения со сборов со второй командой петербуржцев, куда его отправили из-за скандала с сорвавшейся арендой в "Сочи".
Газета.Ru 07:39
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости 04:38
Общество

Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро

Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Секрет фирмы вчера в 10:04
Происшествия

Суд в Москве арестовал первого экс-полицейского по делу Голунова

RT на русском 05:12
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

VSE42.RU 02:51
Общество

В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Известия 05:24
Происшествия

32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

Вести.Ru 08:11
Политика

Помпео назвал Китай центральной угрозой современности

Китай является главной угрозой современности, и поэтому США и страны-союзницы должны продемонстрировать свою военную и технологическую мощь, чтобы этот век руководствовался западными принципами.
Известия 07:36
Общество

Российские туроператоры ждут убытка в $100 млн из-за коронавируса

Российские туроператоры ожидают потерь в общей сумме до $100 млн из-за приостановки турпотока из Китая.
Московский Комсомолец 08:17
Гаджеты

AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K

Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Игромания.ру 28 января в 15:02
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
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