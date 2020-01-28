Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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