Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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