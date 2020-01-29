Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

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Израильтянка, помилованная Путиным, вылетит на родину с Нетаньяху

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СМИ Ливии сообщают о прибытии в Триполи турецких кораблей

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