Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Происшествия В Волгограде 16-летнего подростка убили в драке 16-летнего подростка с колото-резаной раной на шее доставили в волгоградскую больницу с улицы Новодвинской Дзержинского района 29 января.

Общество Россия сокращает железнодорожное сообщение с Китаем Между Китаем и Россией с 31 января ограничивается железнодорожное сообщение - поезда будут ходить только из Москвы в Пекин и обратно.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Здоровье Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.

Политика Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Интернет Google объединит приложение Gmail с мессенджером Как стало известно, Google прямо сейчас занимается разработкой нового универсального коммуникационного приложения, в рамках которого будут объединены почтовый сервис Gmail, облачное хранилище Google Drive, а также мессенджеры Hangouts Chat и Hangouts Mee.

Политика Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».

Политика Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Аракелова с должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.

Космос РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).