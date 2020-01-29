Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать5179

Подробнее о событии

Министр труда оправдался за снижение прожиточного минимума

Московский Комсомолец09:54

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета06:57

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Общество

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:44
Происшествия

Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова, их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 02:38
Футбол

Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»

Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
РБК 13:50
Здоровье

Китайский коронавирус становится мировым

В США, Австралии, Франции и еще ряде стран планируют вывезти соотечественников из регионов Китая, где зафиксирован коронавирус.
Gazeta.SPb 07:13
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Происшествия

В Баку самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц

РБК 14:12
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости 12:01
Политика

Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя

Подгузов возглавляет «Почту России» с июля 2017 года.
РБК 14:13
Здоровье

В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчину, прибывшего в Лапландию из Уханя, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Gazeta.SPb 12:22
Политика

США расширили антироссийские санкции

США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании Гранд Сервис Экспресс, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.
РИА Новости 14:31
Происшествия

В Подмосковье отец убил младенца, подсыпав в детскую смесь снотворное

Life.ru 10:41
Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 01:49
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM вчера в 11:51
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Общество

«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 03:05
Космос

НАСА снова отложит запуск телескопа «Джеймс Уэбб»

В ходе последнего пересмотра даты запуска планировалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) отправится в космос в конце марта 2021 года.
Популярная механика 09:18
Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»

Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Гаджеты

Опубликованы качественные изображения и видео смартфонов iPhone 12

Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
ToDay News Ufa вчера в 03:55
Происшествия

Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям

Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
ТВ Центр вчера в 03:46
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба

Болельщики "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Газета.Ru 13:41
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Спорт

AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics

Газета.Ru 12:32
Происшествия

Присяжные оправдали экс-директора «Меньшевика»

Присяжные заседатели в Мосгорсуде признали бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова непричастным к убийству охранника фабрики.
Российская газета вчера в 16:30
Армия и оружие

В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США

Shraibikus News 11:26
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
RT на русском 14:08
Происшествия

В Волгограде 16-летнему подростку перерезали горло

В Волгограде 16-летнего подростка зарезали во время драки на улице. Погибшим является студент местного колледжа.
Вести.Ru 14:12
Общество

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
РИА Новости 12:44
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Piter.tv 06:24
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное